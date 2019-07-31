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31 июля 2019, среда, 11:59 291
Происшествия 2019-07-31T11:59:02+03:00
Українські Новини
На Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3

На Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3

Остров Крит. Фото: pixabay
Остров Крит. Фото: pixabay

Сегодня утром, 31 июля, прошло еще одно землетрясение за последние недели в Греции. На этот раз землетрясение прошло на острове Крит. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Землетрясение произошло около 8:00 и ощущалось в некоторых районах Эгейского моря.

Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона.

Как утверждают туристы, землетрясение магнитудой 5,3 продолжалось в течение 4-5 секунд.

О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, в Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги.

Ранее из-за мощного землетрясения в Панаме пострадали пять человек, среди них были дети.

Также в январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы.

В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

Тем временем землетрясение в Филиппинах унесло 15 жизней, десятки людей оставались под завалами.

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