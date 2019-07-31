На Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3

В оппозиции выступили против "планов бездумной приватизации" системообразующих государственных предприятий и банков 13:00

Полиция почти сутки не может открыть дело по факту нападения на Укринформ 12:59

Утром возле метро "Вокзальная" в очередной раз образовалась огромная очередь за жетонами 12:52

Требование ЗЗФ, НЗФ и "Днепроазот" о тарифах на электроэнергию абсолютно необоснованно, – член комитета ВР по ТЭК 12:32