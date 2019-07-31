На Крите прошло землетрясение магнитудой 5,3

Сегодня утром, 31 июля, прошло еще одно землетрясение за последние недели в Греции. На этот раз землетрясение прошло на острове Крит. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini. Землетрясение произошло около 8:00 и ощущалось в некоторых районах Эгейского моря. Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона.\r\nКак утверждают туристы, землетрясение магнитудой 5,3 продолжалось в течение 4-5 секунд.\r\nО разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается.Как сообщали Українські Новини, в Калифорнии прошло землетрясение магнитудой в 7.1 балла. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги. Ранее из-за мощного землетрясения в Панаме пострадали пять человек, среди них были дети.Также в январе 2019 года в Польше из-за землетрясения погиб шахтер, еще восемь были травмированы. В марте этого года в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Тем временем землетрясение в Филиппинах унесло 15 жизней, десятки людей оставались под завалами.