Работа ГТС стабилизирована, но чрезвычайная ситуация может повториться, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" сообщает о стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) после того, как заявлял о чрезвычайной ситуации государственного уровня.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.\r\n"Согласно решению комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, "Укртрансгаз" прислал сообщение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины о ликвидации на объектах ГТС чрезвычайной ситуации, которая была объявлена 20 июня и классифицирована ведомством как техногенная ЧС государственного уровня", - говорится в нем.\r\nВ сообщении отмечается, что решить ситуацию удалось благодаря договору "Укртрансгаза" и Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на поставку 440 млн куб. м газа для производственно технических нужд Оператора ГТС стоимостью 2,96 млрд гривен с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года.\r\nПри этом, сообщается, что чрезвычайная ситуация может повториться через месяц, так как данного объема газа ориентировочно хватит до сентября.\r\n"Ведь причина возникновения чрезвычайной ситуации - критическое финансовое состояние "Укртрансгаза" - остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и правительства", - подчеркнули в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" назначил нового врио президента "Укртрансгаза".\r\nТем временем "Укртрансгаз" купит у "Нефтегаза" 440 млн куб. м газа за 3 млрд гривен.