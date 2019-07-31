Работа ГТС стабилизирована, но чрезвычайная ситуация может повториться, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" сообщает о стабилизации работы газотранспортной системы (ГТС) после того, как заявлял о чрезвычайной ситуации государственного уровня

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

"Согласно решению комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, "Укртрансгаз" прислал сообщение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины о ликвидации на объектах ГТС чрезвычайной ситуации, которая была объявлена 20 июня и классифицирована ведомством как техногенная ЧС государственного уровня", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что решить ситуацию удалось благодаря договору "Укртрансгаза" и Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на поставку 440 млн куб. м газа для производственно технических нужд Оператора ГТС стоимостью 2,96 млрд гривен с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года.

При этом, сообщается, что чрезвычайная ситуация может повториться через месяц, так как данного объема газа ориентировочно хватит до сентября.

"Ведь причина возникновения чрезвычайной ситуации - критическое финансовое состояние "Укртрансгаза" - остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и правительства", - подчеркнули в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" назначил нового врио президента "Укртрансгаза".

Тем временем "Укртрансгаз" купит у "Нефтегаза" 440 млн куб. м газа за 3 млрд гривен.