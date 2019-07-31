Коментарі непрофесіоналів у справі суддів ОАСК підривають довіру до суду, - юрист Шадрін

Адвокат Олександр Шадрін вважає, що коментарі людей, які не є фахівцями в галузі по справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів, яке спростовує його голова Павло Вовк, підривають довіру до суду.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Коментарі аби кого по цій темі підривають авторитет, насамперед, суду та довіру до суду. Ми не можемо взяти і викинути громадськість і заборонити їй реагувати. Питання в тому, як громадськість це сприймає. По-друге, як розцінити дії НАБУ, коли в ході обшуків вони виходять на брифінг, але при цьому результатів обшуку ще немає? Те, що сталося і те, як було все організовано можна розцінювати як грубе втручання в діяльність суду", - вважає юрист.

Адвокат зазначив, що свобода слова може бути обмежена для підтримання авторитету судової влади і безсторонності суду.

"Потрібно шукати цей баланс", - зазначив адвокат.

Також, за його словами, у справі проти суддів Окружного суду безліч процесуальних порушень і порушень права на захист, і своїми діями НАБУ підриває основи державності.

Шадрін підкреслив, що не бачить перспектив у кримінальному переслідуванні суддів ОАСК.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

Тим часом голова Окружного адмінсуду Києва допускає, що його телефон прослуховують.