Проезд в троллейбусах и трамваях Днипра подорожает на 50%

Днипровский городской совет решил повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 50%, или на 2 гривны до 6 гривен\/поездка с 3 августа.\r\nСоответствующее решение исполнительного комитета опубликовано на сайте горсовета, передают Українські Новини.\r\nТарифы повысятся на транспортные услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые коммунальным предприятием "Днепровский электротранспорт".\r\nТакже провоз одноместного багажа будет стоить 6 гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, коммунальные службы Днипра в четверг перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября. \r\nРанее Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.\r\nРанее Борис Филатов проанонсировал "хорошие новости от Владимира Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.\r\nТем временем Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет.