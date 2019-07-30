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30 июля 2019, вторник, 23:48 19
Транспорт 2019-07-30T23:54:21+03:00
Українські Новини
Проезд в троллейбусах и трамваях Днипра подорожает на 50%

Проезд в троллейбусах и трамваях Днипра подорожает на 50%

Днипровский городской совет решил повысить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях на 50%, или на 2 гривны до 6 гривен/поездка с 3 августа.

Соответствующее решение исполнительного комитета опубликовано на сайте горсовета, передают Українські Новини.

Тарифы повысятся на транспортные услуги по перевозке пассажиров, предоставляемые коммунальным предприятием "Днепровский электротранспорт".

Также провоз одноместного багажа будет стоить 6 гривен.

Как сообщали Українські Новини, коммунальные службы Днипра в четверг перекрыли Новый мост из-за реконструкции до 14 сентября

Ранее Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.

Ранее Борис Филатов проанонсировал "хорошие новости от Владимира Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.

Тем временем Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет.

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