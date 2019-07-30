Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%

Дніпровська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень\/поїздка з 3 серпня.\r\nВідповідне рішення виконавчого комітету опубліковано на сайті міськради, передають Українські Новини.\r\nТарифи підвищаться на транспортні послуги з перевезення пасажирів, що надаються комунальним підприємством "Дніпровський електротранспорт".\r\nТакож провезення одномісного багажу буде коштувати 6 гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, комунальні служби Дніпра в четвер перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.\r\nРаніше Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту.\r\nРаніше Борис Філатов проанонсував "хороші новини від Володимира Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.\r\nТим часом Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.