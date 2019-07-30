Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%

Дніпровська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка з 3 серпня.

Відповідне рішення виконавчого комітету опубліковано на сайті міськради, передають Українські Новини.

Тарифи підвищаться на транспортні послуги з перевезення пасажирів, що надаються комунальним підприємством "Дніпровський електротранспорт".

Також провезення одномісного багажу буде коштувати 6 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, комунальні служби Дніпра в четвер перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

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