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30 липня 2019, вівторок, 23:48 8
Транспорт 2019-07-31T01:15:01+03:00
Українські Новини
Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%

Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50%

Дніпровська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 50%, або на 2 гривні до 6 гривень/поїздка з 3 серпня.

Відповідне рішення виконавчого комітету опубліковано на сайті міськради, передають Українські Новини.

Тарифи підвищаться на транспортні послуги з перевезення пасажирів, що надаються комунальним підприємством "Дніпровський електротранспорт".

Також провезення одномісного багажу буде коштувати 6 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, комунальні служби Дніпра в четвер перекрили Новий міст через реконструкцію до 14 вересня.

Раніше Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту.

Раніше Борис Філатов проанонсував "хороші новини від Володимира Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.

Тим часом Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.

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