подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
21 июня 2019, пятница, 14:23 488
Транспорт 2019-06-21T16:30:03+03:00
Українські Новини
Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре

Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре

Борис Филатов. Фото: dniprograd.org
Борис Филатов. Фото: dniprograd.org

Мэр Днипра Борис Филатов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения этого крупнейшего мегаполиса с остальным миром, и занимается их решением.

Об этом Филатов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Только что позвонили из АП (Администрации Президента). От Владимира Александровича (Зеленского) и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости", - написал он.

Перед этим 19 июня депутаты Днипровского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд гривен. "Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днипро", - сказано в документе.

А 20 июня, на брифинге Филатов заявил: "Надеюсь, в ближайшее время нас ждут достаточно прорывные новости по аэропорту, наберемся терпения и будем держать кулаки".

Напомним, что глубокий износ взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр" и его прочей инфраструктуры привел фактически к полному прекращению выполнения внутренних и внешних рейсов. А это, в свою очередь, сдерживает развитие региона, снижает деловую и инвестиционную активность.

Ранее горожане обращались к предыдущему Президенту Украины Петру Порошенко с петицией, по содержанию аналогичной упомянутому обращению горсовета. Однако, несмотря на задекларированное внимание власти к проблеме, мнение общины не было учтено. Активно лоббировался в 2 раза более дорогой проект создания "с нуля" аэропорта между Днипром и соседним Запорожьем, для чего потребовалось бы минимум в 2,5 раза больше времени, чем нужно для реконструкции действующего городского аэропорта.  В результате, в ходе прошедших президентских выборов громада региона дала оценку президентским обещаниям Порошенко: за него проголосовали лишь около 8 % в первом туре, и 10,8 % - во втором.

В настоящее время ситуация выглядит обнадеживающе для жителей региона. На состоявшемся в минувшую среду (19 июня) заседании Кабинета Министров Украины по представления Министерства инфраструктуры было принято решение о выделении 200 млн гривен на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр". "Мы будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днипро", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Это фактически дает старт государственному финансированию приведения в порядок взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр", являющейся стратегическим для страны объектом гражданско-военного назначения. И автоматически означает, что частную часть инвестиционной программы (строительство нового терминального комплекса днипровского аэропорта) берет на себя группа DCH Александра Ярославского, ранее успешно реализовавшая такой же проект в Харькове в рамках подготовки города к Евро-2012. Ярославский лично подтвердил готовность вложить в строительство нового аэропорта в Днипре порядка 60-70 млн долларов. Проведение работ по благоустройству прилегающей территории и подъездных путей обеспечит городская власть, глава которой Борис Филатов последовательно отстаивал именно реконструкцию действующего аэропорта как более эффективный экономически и соответствующий ожидания горожан вариант создания новых "воздушных ворот".

По мнению экспертов Airport Consulting Vienna, проект реконструкции международного аэропорта "Днепр" может быть реализован за 2 года. Таким образом, уже максимум в 2021 году горожане смогут убедиться в том, насколько ответственно относится к выполнению своих обязательств высшее руководство страны - Президент Украины и премьер-министр, местная власть и украинский бизнес.

Больше новостей о: Борис Филатов Президент Украины мэр Днипра Владимир Зеленский Международный аэропорт "Днепр"

Архив
Новости
В Житомирской области уже 6 дней не могут потушить пожар на свалке 16:58
"Языковой" закон будет отменен, – Новинский 16:37
Опыт французской Veolia поможет Киеву наладить экологическую переработку отходов, - Кличко 16:36
В Киеве открыли первую smart-улицу, - КГГА 16:24
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную после 2014 года, – Центр Разумкова 16:14
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
Митрополит Онуфрий встретился с буковинской школьницей, которую травили одноклассники из-за посещения "неправильной церкви" 18:54
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok