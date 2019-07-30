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30 июля 2019, вторник, 21:01 276
Политика 2019-07-30T21:15:52+03:00
Українські Новини
У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко

У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко

Порошенко и Гройсман. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Гройсман. Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что у экс-президента Петра Порошенко все позади, потому что вместо служения государству он занимался узурпацией власти.

Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним. На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями", - написал он.

Гройсман отметил, что не смог реализовать все задуманное через подходы Порошенко.

"Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог из-за его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди", - считает премьер.

Как сообщали Українські Новини,  Владимир Гройсман поручил министрам готовиться к передаче дел новому Кабинету Министров, который будет сформирован новой Верховной Радой, выборы которой прошли 21 июля.

Тем временем  Гройсман предлагал более чем в 2 раза сократить количество членов Кабмина.

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