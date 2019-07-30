Администрация Порошенко просила суд разрешить прослушку послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине, - Портнов

Администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине. Об этом сообщает юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, сегодня провёл разговор с Антоном Чернушенко - бывшим руководителем апелляционного суда Киева, по заявлению которого ГБР начало расследование фактов грубого вмешательства Порошенко и заместителя главы его администрации Филатова в деятельность суда. Антон Чернушенко ещё раз подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Белоруси и миссии МВФ в Украине. Кроме того, он письменно подтвердил прямое вмешательство Порошенко в судебный спор по распределению акций компании Нефтогаздобыча и влияние на принятие судом решений по аресту акций одной из крупных агропромышленных компаний. По этим эпизодам мы составили план процессуальных действий и координации юридической работы. Друзья, это ещё одно уголовное дело по которому Порошенко и Филатову нужно будет провести время в уже привычной для себя следственной повестке. Фигурантам нужно готовиться к допросам и санкциям теперь ещё и по этому делу. В полном соотвествии с их правоохранительной и судебной реформой.", - сообщил Портнов.

Напомним, что ранее полиция также установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко.

11 июля ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу "Кузни на Рыбальском".

9 июля следователи ГБР подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском".