В конце августа в Украину могут прийти первые заморозки

Начало августа в Украине будет довольно жарким, однако уже в конце месяца в некоторых областях возможны заморозки. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Средняя месячная температура августа составляет +17...+20 градусов, в южных областях и Приазовье местами +21...+23 градуса, в Карпатах и горах Крыма +11...+16 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, максимально температура может подняться до +42 градусов, в горах – до +33.

"Абсолютный минимум – +1...+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0...-2 мороза. Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – отметили в Укргидрометцентре.

Ожидается месячное количество осадков 36-84 мм, в Карпатах - 104-122 мм, что в "пределах средних многолетних значений".

Как сообщали Українські Новини, холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине.

34-градусная жара сменится существенным похолоданием.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца, а в августе украинцев ждут как заморозки, так и жара.