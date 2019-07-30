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30 июля 2019, вторник, 17:57 11
Политика 2019-07-30T17:57:13+03:00
Українські Новини
Цемаха оглушили рукояткой пистолета, обкололи психотропами и вывезли в Украину, - защита

Цемаха оглушили рукояткой пистолета, обкололи психотропами и вывезли в Украину, - защита

Защита бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха которого СБУ задержала в конце июня, заявляет, что правоохранители применили к нему сильнодействующие психотропные вещества.

Об этом сказал его адвокат Роман Гонтарев на заседании апелляционного суда, передают Українськi Новини.

По его словам, Цемах был задержан украинскими спецслужбами 27 июня в оккупированном Снежном.

Адвокат отметил, что подсудимый был оглушен рукояткой пистолета и ему сделали иньекции неизвестного вещества, а затем вывезли с оккупированной территории через пункт пропуска "Марьинка" (Донецкая область).

Адвокат уверяет, что психотропные вещества применяли к Цемаху и во время транспортировки в Киев.

"Во время его доставки правоохранителями были неоднократно применены сильнодействующие психотропные вещества для подавления его воли", - сказал защитник.

При этом он отметил, что на данный момент не может доказать данный факт.

Как сообщали Українські Новини, экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи в голладском суде.

17 июля СБУ заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам  в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.

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