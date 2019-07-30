Цемаха оглушили рукояткой пистолета, обкололи психотропами и вывезли в Украину, - защита

Защита бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха которого СБУ задержала в конце июня, заявляет, что правоохранители применили к нему сильнодействующие психотропные вещества.\r\nОб этом сказал его адвокат Роман Гонтарев на заседании апелляционного суда, передают Українськi Новини.\r\nПо его словам, Цемах был задержан украинскими спецслужбами 27 июня в оккупированном Снежном.\r\nАдвокат отметил, что подсудимый был оглушен рукояткой пистолета и ему сделали иньекции неизвестного вещества, а затем вывезли с оккупированной территории через пункт пропуска "Марьинка" (Донецкая область).\r\nАдвокат уверяет, что психотропные вещества применяли к Цемаху и во время транспортировки в Киев.\r\n"Во время его доставки правоохранителями были неоднократно применены сильнодействующие психотропные вещества для подавления его воли", - сказал защитник.\r\nПри этом он отметил, что на данный момент не может доказать данный факт.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи в голладском суде.\r\n17 июля СБУ заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.\r\n19 июня Международная следственная группа выдвинула подозрение бывшему "министру обороны" "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) и еще 3 боевикам в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines.