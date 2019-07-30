Самые распространенные укусы насекомых: как защитить себя на отдыхе и дома

Собираясь на пикник, необходимо знать и помнить о самых распространенных и наиболее известных типах укусов, на которые массово жалуются жители Украины и Европы. Для того, чтобы уберечь себя и своих близких, в этой подборке собрана основная информация о самых распространенных из них.

Укус комара

Визуально укусы комаров выглядят на коже как розовые папулы, имеющие очертания круга, капли. Если место укуса расчесывать, оно станет красного цвета, так как слюна комара попадет в окружающие ткани, усилит реакцию. Но если после укуса вдруг чувствуется жар, боли в суставах или опухание лимфоузлов, следует обратиться к врачу - возможно, что в кровь попала инфекция.

Укус блохи

Укусы блох вызывают сильный зуд. Обычно, блошиные укусы появляются группками по 3-4 точки и напоминают мелкие красные пузырьки. Укусы этих насекомых чаще всего наблюдаются на ногах. Блоха может кусать неоднократно. Прежде всего эти укусы необходимо тщательно промыть водой с мылом. Затем их нужно смазать цинковым кремом или другим средством, снимающим зуд. Главное не расчесывать укусы, чтобы не занести инфекцию. Если их расчесывать, они долго будут заживать, и на их месте надолго останутся темные пятна.

Укус клопа

Укусы клопов выглядят по-разному. Кто-то может их вообще не замечать, а у кого-то возникает сильная аллергическая реакция, сопровождающаяся зудом и болезненными ощущениями. Клопы чаще всего живут в сырых зданиях и в старой мебели. Кроме кожных повреждений, типичные симптомы укусов клопов включают боль, зуд, дерматит, а у аллергиков - набухание или даже волдыри. Главный враг клопов - гигиена. Поэтому, прежде всего надо помыться с мылом, уделяя особое внимание местам укусов. В крайних случаях может понадобиться противовоспалительное или антигистаминное средство.

Укус паука

За исключением нескольких видов (по типу "черной вдовы" и каракурта) большинство укусов пауков безвредны и совсем неядовитые. Характерный признак такого укуса - две точки, обрамленные кругом. Следует промыть место укуса водой с мылом. Затем приложить лед и при необходимости принять обезболивающее. Если укус сильно распух - нужно нанести антигистаминное средство. Если наблюдаются более серьезные симптомы, то есть основания подозревать, что паук был ядовит. Для того, чтобы уберечь себя от неприятных последствий, в первую очередь обратитесь к врачу.

Укус клеща

Клеща принести домой можно после отдыха на природе или прогулки по парку. Также эти паразиты часто живут на животных (особенно на собаках) и они могут быть очень опасными для человека. Клещи переносят немало инфекций, в частности, могут занести с человека на человека крымскую геморрагическую лихорадку и болезнь Лайма. А сами клещи - чуть ли не самое опасное насекомое, и по следу от укуса нужно внимательно следить. Если клещ вцепился, необходимо удалить его как можно скорее, не прибегая к народным средствам типа масла, бензина и прижигание. Необходимо использовать пинцет, подцепив клеща поближе к коже и плавно потянув вверх. Затем тщательно промыть укус водой с мылом. Клещу-переносчику обычно требуется до 48 часов, чтобы заразить вас вирусом, поэтому надо всегда проверять наличие клещей после возвращения из леса. Наиболее опасен для человека лесной клещ, так как он является переносчиком опасных заболеваний. Ротовой аппарат паразита устроен таким образом, что дает возможность глубоко и прочно присосаться к коже. При этом человек не будет чувствовать боли и может обнаружить на своем теле клеща даже через несколько дней. Может получиться так, что клещ вас укусил и отвалился. Тогда в месте укуса будет красное пятно окружностью в несколько сантиметров, а в центре - черная или красная точка. В таком случае нужно срочно обратиться к врачу.

Укусы пчелы или осы

Яд ос и пчел не опасен, хотя и может вызвать болезненное состояние, может проявляться в виде аллергии. В таком случае необходимо сразу же обратиться к врачу, ведь последствия могут быть очень серьезными. Чтобы снять отек, обработайте укус насекомого уксусом или другими подручными средствами. Пчелы часто оставляют в коже жало, поэтому если оно есть - нужно удалить его пинцетом, чтобы яд не попал в кровоток. Пчелиный укус стоит на втором месте среди причин анафилаксии. Если у человека возникла одышка, снизилось давление, нарушилось дыхание - необходимо вызвать скорую помощь.

Основные правила профилактики и избежания нежелательных укусов.

Профилактика укусов:

по возможности избегать мест скопления насекомых;

не есть на улице, особенно сладкое, которое привлекает насекомых;

в местах скопления насекомых носить максимально закрытую одежду;

использовать защитные средства: кремы, гели, ароматические палочки;

не проявлять агрессию к насекомым;

не пользоваться сладкими ароматами при выходе на улицу (духами, кремами);

если вы склонны к аллергии, за две недели до сезона насекомых начните прием антигистаминных препаратов.

Если же уберечься не удалось, то необходимо:

При укусах комаров:

- протереть место укуса нашатырным спиртом или раствором питьевой соды. Это поможет снять отек и зуд;

- не чесать место укуса, это приведет к более длительному заживлению и еще большему зуду;

- в случае множественных укусов или склонности к аллергическим реакция, рекомендуется принять антигистаминные препараты;

- если есть подозрение, что вас укусил малярийный комар (его тельце располагается под углом к ​​поверхности, а на крыльях есть темные пятна), сразу обратитесь в инфекционную больницу.

2) при укусах пчелы, осы или шмеля:

- осмотреть место укуса и если заметили жало достать его. Удалить его можно пинцетом, пальцами или иглой;

- обязательно продезинфицируйте место укуса спиртом или йодом, после этого можно приложить лед или что-то холодное;

- если состояние после укуса пчелы, осы или шмеля ухудшается, появилась сыпь, не прекращается рвота - обязательно обратитесь к врачу

- если у вас бывают аллергические реакции, сразу же примите после укуса антигистаминное средство немедленного действия;

- очень опасно, если пчела ужалила в язык, в этом случае может наступить удушье. Поэтому сразу же важно вызвать врача и уменьшить отек: держать во рту кусочки льда, есть мороженое или хотя бы полоскать рот холодной водой.

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