Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявляет, что Всеукраинскую перепись населения в 2020 году можно будет провести через смартфоны.\r\nОб этом Кубив написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон", - написал он.\r\nВ то же время в своей колонке в интернет-издании "Лига" Кубив написал, что на основании переписи населения может быть сформирована самая полная база персональных данных всех граждан Украины.\r\n"Из плюсов - синхронизация баз, полная прозрачность, возможность в режиме реального времени проводить все изменения данных и параметров, простота получения справок о рождении, браке, смене места регистрации, медицинских данных, пенсионных и других социальных выплат, уплаты налогов, получение документов (например паспортов), голосование на выборах через смартфон и множество других опций", - отметил вице-премьер.\r\nВ то же время он добавил, что существует опасность утечки персональных данных и реальный вред от утечки такой информации может привести к неисправимым последствиям.\r\nПо его словам, тестирование системы будет проходить в декабре.\r\nКак альтернатива заполнению бумажной анкеты, участникам переписи будет предложено заполнить свою анкету через смартфон самостоятельно, а для тех кто не желает самостоятельно заполнять анкету предлагается ответить на вопросы традиционной анкеты, данные которой будут у представителей команды переписи населения на планшете.\r\nКак сообщали Українськi Новини, команда Зеленского объявила, что в первые 100 дней президентства объявит перепись населения и аудит страны.\r\nТем временем, на инновационные технологии для новой переписи населения в Украине выделят 35 млн грн.