Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон, - Кубив

Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявляет, что Всеукраинскую перепись населения в 2020 году можно будет провести через смартфоны.

Об этом Кубив написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон", - написал он.

В то же время в своей колонке в интернет-издании "Лига" Кубив написал, что на основании переписи населения может быть сформирована самая полная база персональных данных всех граждан Украины.

"Из плюсов - синхронизация баз, полная прозрачность, возможность в режиме реального времени проводить все изменения данных и параметров, простота получения справок о рождении, браке, смене места регистрации, медицинских данных, пенсионных и других социальных выплат, уплаты налогов, получение документов (например паспортов), голосование на выборах через смартфон и множество других опций", - отметил вице-премьер.

В то же время он добавил, что существует опасность утечки персональных данных и реальный вред от утечки такой информации может привести к неисправимым последствиям.

По его словам, тестирование системы будет проходить в декабре.

Как альтернатива заполнению бумажной анкеты, участникам переписи будет предложено заполнить свою анкету через смартфон самостоятельно, а для тех кто не желает самостоятельно заполнять анкету предлагается ответить на вопросы традиционной анкеты, данные которой будут у представителей команды переписи населения на планшете.

Как сообщали Українськi Новини, команда Зеленского объявила, что в первые 100 дней президентства объявит перепись населения и аудит страны.

Тем временем, на инновационные технологии для новой переписи населения в Украине выделят 35 млн грн.