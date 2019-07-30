Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг

Людина з телефоном. Фото: pixabay

Людина з телефоном. Фото: pixabay

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб в національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення після того, як радник Зеленського заявив про плани щодо цифровізації галузей економіки

Про це йдеться в указі №558 "Про деякі заходи для поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" від 29 липня, передають Українські Новини.

До листопада уряду доручено провеcти аудит роботи державних реєстрів, яких налічується понад 350.

На єдиному порталі електронних послуг заплановано передбачити доступ громадян через смартфони та планшети за допомогою електронного кабінету до інформації про себе в державних реєстрах.

Через такі портали планується надавати електронні, в тому числі адміністративні, послуги.

До 2020 Кабмін має перевести в електронну форму послуги, пов'язані з народженням дитини, реєстрацією місця проживання дитини, реєстрацією фізособи як платника податків при оформленні паспорта громадянина України вперше, а до 2022 - інші пріоритетні публічні послуги.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський мріє про "державу в смартфоні".

Степан Кубів заявив, що перепис населення України у 2020 році відбуватиметься через смартфон.