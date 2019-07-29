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29 июля 2019, понедельник, 12:28 114
Судебная власть 2019-07-29T12:53:45+03:00
Українські Новини
ГБР открыло дело против уволенного главы управления внутреннего контроля бюро Чобитка

ГБР открыло дело против уволенного главы управления внутреннего контроля бюро Чобитка

ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

В то время, как ГБР расследует 11 дел в отношении высших должностных лиц Украины, Киевское территориальное управление Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Богдана Чобитка, уволенного с должности начальника управления внутреннего контроля ГБР директором Романом Трубой.

Об в своем Facebook написал бывший советник Трубы Олег Шрам, передают Українські Новини.

По его словам, в мае этого года Чобиток разоблачил и задокументировал руководителя патронатной службы Трубы в прогуле, что может быть в т.ч. и основанием для его увольнения.

"Об этом факте конечно же был проинформирован директор ГБР. Но директор вместо законного реагирования на этот факт, прикрывая руководителя патронатной службы, сам совершил противоправные действия. Руководитель управления внутреннего контроля не колеблясь задокументировал и самого директора ГБР, о чем официально сообщил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - написал Шрам.

Он добавил, что 19 июня против Чобитка было открыто уголовное производство по факту возможных злоупотреблений.

"По указанию "сверху" (от директора ГБР, от руководителя его патронатной службы) Киевским теруправлением ГБР относительно заявленного руководителя управления внутреннего контроля 19.06.2019 зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 ч. 2 УК Украины", - отметил Шрам.

Он подчеркнул, что расследованием возможного преступления Чобитка занимается начальник второго следственного отдела Киевского ТУ Блудова, которая является близкой знакомой и доверенным лицом руководителя патронатной службы директора ГБР еще со времен работы в прокуратуре АР Крым.

Также под руководством Блудовой расследуется дело об убийстве мальчика Кирилла Тлявова в Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований расследует возможное превышение власти и служебных полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей, которому грозит до 8 лет тюрьмы.

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