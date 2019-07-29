подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
ONLINE
29.07.19 13:00 Пресс-конференция: Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка

29 июля 2019, понедельник, 12:52 175
Политика 2019-07-29T12:52:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил внештатным советником гендиректора телеканала СТБ

Зеленский назначил внештатным советником гендиректора телеканала СТБ

Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Владимир Бородянский
Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Владимир Бородянский

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником генерального директора телеканала СТБ Владимира Бородянского.

Об этом говорится в указе №557 от 29 июля, передают Українські Новини.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", - сказано в нем.

Бородянский является украинским медиа-деятелем.

Он занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.

Родился 15 января 1974 года.

С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".

Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Как сообщали Українські Новини, стало известно о советниках и помощниках Зеленского: список.

Также 9 июля Зеленский назначил своим внештатным советником соорганизатора iForum Игоря Новикова.


Больше новостей о: Владимир Зеленский Владимир Бородянский Внештатный советник Зеленского

Архив
Новости
За 5 месяцев "Интерпайп" Виктора Пинчука экспортировала в Россию колеса и трубы на 1 млрд гривен 13:13
Макрофинансовая стабильность Украины под угрозой, - монетарный комитет 13:00
Киевстар увеличил территорию 4G еще в восьми областях Украины 12:57 Пресс-релиз
Довгому удалось одержать победу благодаря системной работе в округе, - Тузов 12:57
Бывший глава Службы Госохраны Гелетей после отставки купил Gelandewagen за 3,7 млн грн 12:52
больше новостей
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
САП будет настаивать на взятии Головина под стражу 10:43
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok