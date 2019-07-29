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29 июля 2019, понедельник, 09:39 473
Общество 2019-07-29T10:12:01+03:00
Українські Новини
Эйджизм ведет к артриту, болезням сердца и депрессии, - Супрун

Эйджизм ведет к артриту, болезням сердца и депрессии, - Супрун

Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или категорий людей по возрастному признаку - это эйджизм и он может негативно влиять на здоровье, в частности, развивать сердечно-сосудистые заболевания, депрессию и артрит.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Супрун объяснила, что проявлением эйджизма может быть предвзятое отношение, дискриминация или действия, закрепляющие стереотипы. Например, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+ - это эйджизм. Когда человека при исполнении должностных полномочий зовут "мальчиком/девочкой/молоденьким/молоденькой" - это также эйджизм.

"Исследования показывают, что дискриминация по возрастному признаку может негативно влиять на общее состояние здоровья и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и депрессии", - сообщила и.о. министра.

По словам Супрун, есть данные, указывающие, что люди пожилого возраста, которые негативно воспринимают старение (в том числе из-за возрастной дискриминации) живут на 7,5 лет меньше, чем те, кто воспринимают его положительно.

"В то же время не только пожилые люди могут быть жертвами эйджизма. Дискриминации может подвергаться молодежь. Наиболее распространенная форма - пренебрежительное отношение к работе, нежелание или неготовность воспринимать серьезно мнение или позицию молодого специалиста. Хотя эффективность и профессионализм не зависят от возраста", - рассказала и.о. министра.

Супрун посоветовала искоренять проявления эйджизма из повседневной культуры общения и работы.

"И начинать стоит с себя. Ведь каждый может внести свой вклад в разрушение стереотипов. Важно, чтобы представители разных поколений были открыты к диалогу, делились опытом и навыками. Здоровое общество - это то, в котором готовы слышать друг друга и помогать", - подытожила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, Супрун рекомендует материться для укрепления здоровья и объяснила строгий запрет на спиртное беременным.

Тем временем новая Верховная Рада оказалась "моложе" предыдущей на 7 лет.

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