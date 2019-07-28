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28 июля 2019, воскресенье, 18:02 23
Внешняя политика 2019-07-28T18:05:33+03:00
Українські Новини
В МИД назвали "циничным" визит Медведева с делегацией в Крым

В МИД назвали "циничным" визит Медведева с делегацией в Крым

Министерство иностранных дел протестует против несогласованного визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым 28 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства Российской Федерации Д.Медведевым во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым и Севастополь, который начался 28 июля 2019", - говорится в нем.

Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины.

"Циничная цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России", - добавили в МИДе.

При этом в министерстве продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь.

Попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными и свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.

Как сообщали Українські Новини, ЕС будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии.

Послы стран Евросоюза 12 июня утвердили продление крымских санкций против России.

Больше новостей о: Аннексия Крыма МИД Дмитрий Медведев Украино-российские отношения Оккупация Крыма

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