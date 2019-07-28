Порошенко прийшов на хресний хід, хоча в ГБР казав, що поїде в довготермінову відпустку

Екс-президент Петро Порошенко прибув в Софійський собор під кінець молебня на честь дня Хрещення України, незважаючи на те, що говорив про довгострокову відпустку.\r\nМолебень ПЦУ, створеної за участю Порошенко в грудні 2018 року, почався ще в 8 годин ранку. Але колишній президент з'явився на ньому вже під кінець, передає "Страна".\r\nНа Facebook-сторінці Порошенко проходить трансляція молебню з його участю. Мабуть, колишній президент планує взяти участь у хресній ході.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Труба розповів, як Порошенко прийшов до нього просити перенести свій допит через довгострокового відпустки.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко в середу приходив в Держбюро розслідувань куди співробітники бюро були мають намір доставити його силою у випадку неявки.\r\nРаніше ДБР почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.