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27 июля 2019, суббота, 19:47 19
Выборы 2019-07-27T19:48:49+03:00
Українські Новини
В Мукачево отменили пересчет голосов, Балога остается победителем

В Мукачево отменили пересчет голосов, Балога остается победителем

Выборы. Фото: prm.ua
Выборы. Фото: prm.ua

На Закарпатье в Мукачево окружная избирательная комиссия на округе №69, на котором выиграл депутат Верховной Рады Виктор Балога (внефракционный), баллотирующийся от партии "Единый центр", отменила повторный пересчет голосов.

Об этом говорится в сообщении "Опоры", передают Українські Новини.

Пересчет отменила Центральная избирательная комиссия.

"В субботу пересчитали только 4 УИК, выявлены определенные разногласия", - говорится в сообщении.

Также в "Опоре" отметили, что больше информации по данному инциденту будет опубликовано позже.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Чорновол (фракция "Народный фронт") обвинила внефракционного народного депутата Виктора Балогу в государственной измене. По словам Чорновол, Балога в течение многих лет финансировал и подогревал сепаратизм на Закарпатье, а результаты его деятельности сегодня активно использует Кремль.

Руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.

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