У Мукачеві скасували перерахунок голосів, Балога залишається переможцем

На Закарпатті у Мукачеві окружна виборча комісія на окрузі №69, на якому виграв депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії "Єдиний центр", скасувала повторний перерахунок голосів.

Про це сказано в повідомленні "Опори", передають Українські Новини.

Перерахунок скасувала Центральна виборча комісія.

"У суботу перерахували тільки 4 ДВК, виявлені певні розбіжності", - сказано в повідомленні.

Також в "Опорі" зазначили, що більше інформації щодо цього інциденту буде опубліковано пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновіл (фракція "Народний фронт") звинуватила позафракційного народного депутата Віктора Балогу у державній зраді. За словами Чорновіл, Балога протягом багатьох років фінансував і підігрівав сепаратизм на Закарпатті, а результати його діяльності сьогодні активно використовує Кремль.

Керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.