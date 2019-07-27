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27 июля 2019, суббота, 15:40 168
Выборы 2019-07-27T15:40:01+03:00
Українські Новини
В округе на Закарпатье, где выиграл депутат Рады, пересчитывают голоса

В округе на Закарпатье, где выиграл депутат Рады, пересчитывают голоса

Виктор Балога. Фото: 7dniv.info
Виктор Балога. Фото: 7dniv.info

Окружная избирательная комиссия №69 пересчитывает голоса избирателей на округе в Закарпатской области, выборы на котором выиграл депутат Верховной Рады Виктор Балога (внефракционный), баллотирующийся от партии "Единый центр".

Об этом говорится в сообщении гражданской сети "Опора", передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 окружная избирательная комиссия №69 (центр - Мукачево) начала повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа", - сказано в нем.

По состоянию на 12:00 продолжался пересчет на 2-м участке из 133.

Как сообщали Українськi Новини, ранее руководитель парламентских и избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская прогнозировала пересчет голосов в 5 избирательных округах.

Ранее депутат Верховной Рады Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Чорновол (фракция "Народный фронт") обвинила внефракционного народного депутата Виктора Балогу в государственной измене. По словам Чорновол, Балога в течение многих лет финансировал и подогревал сепаратизм на Закарпатье, а результаты его деятельности сегодня активно использует Кремль.

Больше новостей о: Виктор Балога выборы в Верховную Раду подсчет голосов Гражданская сеть "Опора" Парламентские выборы 2019

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