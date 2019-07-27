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27 июля 2019, суббота, 17:35 1523
Происшествия 2019-07-27T18:00:58+03:00
Українські Новини
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ

Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ

Илья Обиход. Фото: zhitomir.info
Илья Обиход. Фото: zhitomir.info

26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области - возле автотрассы Киев - Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу "Француз", сообщает "Страна".

Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося (и проигравшего) в 64 округе нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев - Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. C обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили о своих подозрениях по поводу его пропажи - у них были опасения, что "Француза" убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

По данным источников издания в полиции Житомирской области, тело Ильи Обихода найдено в лесопосадке - оно было присыпано землей. Перед смертью парня явно пытали - тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, "Француз" был убит выстрелом в спину. Открыто уголовное производство по части 1, ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов.

"Парень, который на парламентских выборах боролся с Пашинским, найден мертвым. Друзья, я ничего не хочу этим сказать, но мы обязательно должны проанализировать собирательный образ фигуранта. Он все время фигурирует там, где смерть и насилие", - написал Портнов, вспомнив о причастности Пашинского к массовым убийствам на Майдане, хищениям вооружений, поставкам в армию бракованных боекомплектов и стрельбе в киевского прохожего.

Как сообщали Українські Новини, Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа". Полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского.

Ранее Пашинский назвал экс-посла США "с*чкой", а Луценко – "пассивным гомосексуалистом".

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