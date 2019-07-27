подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 июля 2019, суббота, 17:10 1346
Верховная Рада и партии 2019-07-27T17:13:44+03:00
Українські Новини
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей

Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей

Сергей Бабак. Фото: Сергей Бабак/Facebook
Сергей Бабак. Фото: Сергей Бабак/Facebook

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, директора образовательных программ Украинского института будущего Сергея Бабака министром образования и науки в то время, как Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Бабак стать министром образования.

Он отметил, что будущий депутат уже наработал ряд законопроектов в сфере образования и готов работать в профильном комитете.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то отмотать назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - добавил глава штаба.

Корниенко сомневается, что действующий министр образования Лилия Гриневич сохранит должность.

Ранее Бабак ошибся в расчетах и заявил, что для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тыс. долларов в месяц достаточно 200 млн долларов в год, что вызвало критику в СМИ и социальных сетях.

Как сообщали Українськi Новини, Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого министром здравоохранения.

Тем временем минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023.

Больше новостей о: Министр образования Учителя Министерство образования и науки Украины Зарплаты учителей Партия "Слуга народа" Команда Зеленского Александр Корниенко

Архив
Новости
В Мукачево отменили пересчет голосов, Балога остается победителем 19:47
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Решение суда о приостановке приказа о питании в армии угрожает военным, - Минобороны 18:55
ПЦУ создала Православный румынский викариат, подчиненный Епифанию 18:30
В УПЦ насчитали 300 тыс. участников Всеукраинского крестного хода 18:09
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа 10:41
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
Полиция открыла дело из-за нападения на кортеж Порошенко 21:45
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских 07:40
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok