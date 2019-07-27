Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, директора образовательных программ Украинского института будущего Сергея Бабака министром образования и науки в то время, как Гройсман рассказал, когда Кабмин сложит свои полномочия

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Бабак стать министром образования.

Он отметил, что будущий депутат уже наработал ряд законопроектов в сфере образования и готов работать в профильном комитете.

"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то отмотать назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - добавил глава штаба.

Корниенко сомневается, что действующий министр образования Лилия Гриневич сохранит должность.

Ранее Бабак ошибся в расчетах и заявил, что для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тыс. долларов в месяц достаточно 200 млн долларов в год, что вызвало критику в СМИ и социальных сетях.

Как сообщали Українськi Новини, Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого министром здравоохранения.

Тем временем минимальный оклад учителя повысят до 4 прожиточных минимумов с 2023.