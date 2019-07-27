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27 июля 2019, суббота, 14:40 613
Кабмин 2019-07-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Гройсман инициирует новый конкурс на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря

Гройсман инициирует новый конкурс на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря

Участок
Участок "Дельфин" на черноморском шельфе. Фото: "Крым.Реалии"

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует новый конкурс на углеводородные соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков. Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - написал он.

Премьер отметил, что для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму.

По его словам, когда был объявлен этот конкурс, правительство рассчитывало на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon.

Как сообщали Українськi Новини, Межведомственная комиссия по углеводородным соглашениям о разделе продукции (СРП) определила компанию Trident Acquisitions победителем в конкурсе на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Директором Trident Acquisitions является бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев, которому бывший Президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции предоставил украинское гражданство.

Ассоциация газодобывающих компаний заявляет, что конкурс на углеводородные соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря не соответствует международным стандартам.

Тем временем конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долларов инвестиций в отрасль.

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