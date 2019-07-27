Гройсман инициирует новый конкурс на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует новый конкурс на углеводородные соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Ход конкурса и его результаты, которые определила межведомственная комиссия при Минэнерго, показали, что конкурс был недостаточно представительным, недостаточно конкурентным и в целом не оправдал ожиданий в части прихода на наш рынок игроков высшей мировой лиги газодобытчиков. Предложу правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса для привлечения компании по добыче газа на украинском шельфе Черного моря", - написал он.

Премьер отметил, что для Украины это вопрос не только энергетической независимости, но и геополитики, учитывая непосредственную близость газоносных участков к оккупированному Крыму.

По его словам, когда был объявлен этот конкурс, правительство рассчитывало на участие в нем мировых лидеров уровня Shell или Exxon.

Как сообщали Українськi Новини, Межведомственная комиссия по углеводородным соглашениям о разделе продукции (СРП) определила компанию Trident Acquisitions победителем в конкурсе на участок "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Директором Trident Acquisitions является бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев, которому бывший Президент Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции предоставил украинское гражданство.

Ассоциация газодобывающих компаний заявляет, что конкурс на углеводородные соглашения о разделе продукции (СРП) в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря не соответствует международным стандартам.

Тем временем конкурс на разработку 9 участков добычи газа обеспечит более 1,5 млрд долларов инвестиций в отрасль.