Подделка избирательных документов: окружную комиссию под Днипром обыскивает полиция

Сотрудники Национальной полиции в пятницу проводят обыски в окружной избирательной комиссии №37 в Днепропетровской области в то время, как в ОБСЕ заявили, что выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам. \r\nОб этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.\r\nНачато расследование по ч. 2 ст. 158 (подделка избирательных документов) Уголовного кодекса.\r\nПравоохранители получили разрешение Центрально-городского районного суда Кривого Рога для доступа к компьютерной технике, которая находится в этой окружной избирательной комиссии.\r\nКак сообщали Українські Новини, самовыдвиженец, депутат Верховной Рады Дмитрий Шпенов (фракция "Оппозиционный блок") выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №37 (часть Ингулецкого, часть Терновского районов города Кривой Рог, Апостоловский, Криворожский, Софиевский, Широковский районы) в Днепропетровской области.\r\nТакже члены избирательной комиссии считали голоса в кафе под Киевом, полиция открыла дело. Кроме того, в пяти избирательных округах могут пересчитать голоса.