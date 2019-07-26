Подделка избирательных документов: окружную комиссию под Днипром обыскивает полиция

Сотрудники Национальной полиции в пятницу проводят обыски в окружной избирательной комиссии №37 в Днепропетровской области в то время, как в ОБСЕ заявили, что выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Начато расследование по ч. 2 ст. 158 (подделка избирательных документов) Уголовного кодекса.

Правоохранители получили разрешение Центрально-городского районного суда Кривого Рога для доступа к компьютерной технике, которая находится в этой окружной избирательной комиссии.

Как сообщали Українські Новини, самовыдвиженец, депутат Верховной Рады Дмитрий Шпенов (фракция "Оппозиционный блок") выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №37 (часть Ингулецкого, часть Терновского районов города Кривой Рог, Апостоловский, Криворожский, Софиевский, Широковский районы) в Днепропетровской области.

Также члены избирательной комиссии считали голоса в кафе под Киевом, полиция открыла дело. Кроме того, в пяти избирательных округах могут пересчитать голоса.