Підробка виборчих документів: окружну комісію під Дніпром обшукує поліція

Співробітники Національної поліції в п'ятницю проводять обшуки в окружній виборчій комісії №37 у Дніпропетровській області в той час, як в ОБСЄ заявили, що вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі в Кривому Розі.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу.

Правоохоронці отримали дозвіл Центрально-міського районного суду Кривого Рогу для доступу до комп'ютерної техніки, яка перебуває в цій окружної виборчої комісії.

Як повідомляли Українські Новини, самовисуванець, депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов (фракція "Опозиційний блок") виграв вибори в парламент у одномандатному окрузі №37 (частина Інгулецького, частина Тернівського районів міста Кривий Ріг, Апостолівський, Криворізький, Софіївський, Широківський райони) в Дніпропетровській області.

Також члени виборчої комісії рахували голоси в кафе під Києвом, поліція відкрила справу. Крім того, в п'яти виборчих округах можуть перерахувати голоси.