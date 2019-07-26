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26 липня 2019, пʼятниця, 18:25 8
Силові структури 2019-07-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
Підробка виборчих документів: окружну комісію під Дніпром обшукує поліція

Підробка виборчих документів: окружну комісію під Дніпром обшукує поліція

Поліція. Фото: vesti-ukr.
Поліція. Фото: vesti-ukr.

Співробітники Національної поліції в п'ятницю проводять обшуки в окружній виборчій комісії №37 у Дніпропетровській області в той час, як в ОБСЄ заявили, що вибори Ради були змагальними і проведені з повагою до фундаментальних свобод.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі в Кривому Розі.

Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 158 (підробка виборчих документів) Кримінального кодексу.

Правоохоронці отримали дозвіл Центрально-міського районного суду Кривого Рогу для доступу до комп'ютерної техніки, яка перебуває в цій окружної виборчої комісії.

Як повідомляли Українські Новини, самовисуванець, депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов (фракція "Опозиційний блок") виграв вибори в парламент у одномандатному окрузі №37 (частина Інгулецького, частина Тернівського районів міста Кривий Ріг, Апостолівський, Криворізький, Софіївський, Широківський райони) в Дніпропетровській області.

Також члени виборчої комісії рахували голоси в кафе під Києвом, поліція відкрила справу. Крім того, в п'яти виборчих округах можуть перерахувати голоси.

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