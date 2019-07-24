Члены избирательной комиссии считали голоса в кафе под Киевом, полиция открыла дело

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за подсчета голосов членами участковой избирательной комиссии (УИК) в кафе в Обухове Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українські Новини.

В нем отмечается, что около 18:00 председатель одной из УИК вместе с секретарем составляли протоколы участковой комиссии о подсчете голосов избирателей в помещении кафе.

Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

По факту фальсификации избирательных документов открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса.

Статья предусматривает заключение от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ заявили, что выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам.

Тем временем в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях, а полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело.