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22 июля 2019, понедельник, 17:02 62
Верховная Рада и партии 2019-07-22T17:02:10+03:00
Українські Новини
Выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам, - ОБСЕ

Выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам, - ОБСЕ

ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm
ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает внеочередные выборы Верховной Рады соревновательными и проведенными с уважением к фундаментальным свободам, несмотря на ряд нарушений на мажоритарных округах.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Икка Канерва, передают Українські Новини.

"Прошедшие парламентские выборы в Украине, фундаментальные права и свободы были в целом обеспечены и кампания была конкурентоспособна, несмотря на ряд злоупотреблений на мажоритарных округах. Органы, которые занимались организацией выборов, сработали очень добросовестно и компетентно, подготовив выборы в такой короткий срок", - сказал он.

Канерва отметил, что кампания проводилась с использованием всех возможных недостатков законодательства для продвижения своих партий, использованием СМИ и финансирования партий.

Дипломат отметил прозрачность и хорошую организацию процесса голосования, хотя не всегда четко соблюдались процедуры, в частности по заполнению протоколов.

"Несмотря на ряд рекомендаций БДИПЧ, происходили некоторые нарушения, упрощение процедур и так далее", - подчеркнул координатор.

Канерва упомянул присутствие кандидатов-клонов, против которых было открыто 6 производств.

Представитель ОБСЕ заявил, что организация рекомендовала правительству сделать более прозрачной и отчётной процедуру финансирования партий, что не было обеспечено на выборах.

Больше беспокойство у организации вызывает вовлеченность СМИ в избирательную кампанию, а также упомянут тот факт, что правоохранители несвоевременно реагируют на нарушения.

ОБСЕ надеется на скорейшее внедрение в законодательство рекомендаций международной организации.

Как сообщали Українські новини, полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского.

Тем времнем нарушений на выборах Рады, влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов, не зафиксировано

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