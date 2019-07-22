Выборы Рады были соревновательными и проведены с уважением к фундаментальным свободам, - ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает внеочередные выборы Верховной Рады соревновательными и проведенными с уважением к фундаментальным свободам, несмотря на ряд нарушений на мажоритарных округах.\r\nОб этом сообщил на пресс-конференции в Киеве специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Икка Канерва, передают Українські Новини.\r\n"Прошедшие парламентские выборы в Украине, фундаментальные права и свободы были в целом обеспечены и кампания была конкурентоспособна, несмотря на ряд злоупотреблений на мажоритарных округах. Органы, которые занимались организацией выборов, сработали очень добросовестно и компетентно, подготовив выборы в такой короткий срок", - сказал он.\r\nКанерва отметил, что кампания проводилась с использованием всех возможных недостатков законодательства для продвижения своих партий, использованием СМИ и финансирования партий.\r\nДипломат отметил прозрачность и хорошую организацию процесса голосования, хотя не всегда четко соблюдались процедуры, в частности по заполнению протоколов.\r\n"Несмотря на ряд рекомендаций БДИПЧ, происходили некоторые нарушения, упрощение процедур и так далее", - подчеркнул координатор.\r\nКанерва упомянул присутствие кандидатов-клонов, против которых было открыто 6 производств.\r\nПредставитель ОБСЕ заявил, что организация рекомендовала правительству сделать более прозрачной и отчётной процедуру финансирования партий, что не было обеспечено на выборах.\r\nБольше беспокойство у организации вызывает вовлеченность СМИ в избирательную кампанию, а также упомянут тот факт, что правоохранители несвоевременно реагируют на нарушения.\r\nОБСЕ надеется на скорейшее внедрение в законодательство рекомендаций международной организации.\r\nКак сообщали Українські новини, полиция задействовала Ми-8 для охраны порядка в округе Пашинского.\r\nТем времнем нарушений на выборах Рады, влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов, не зафиксировано