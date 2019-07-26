Молдова хочет арендовать у "Нефтегаза" подземные газохранилища

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" ведет переговоры с Молдовой об аренде мощностей украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредвиденного и политически мотивированного поведения компании "Газпром", - написал он.

Также Коболев добавил, что сотрудничество с Молдовой позволит Украине дополнительно загрузить украинские ПХГ и мощности газотранспортной системы (ГТС).

"Основное задание, которое сейчас необходимо решить - это подписать договоры между операторами ГТС наших стран о взаимодействии во всех точках соединения в соответствии с европейскими правилами", - отметил Коболев.

Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе есть высокие шансы достичь соглашения, так как от этого сотрудничества в равной степени выигрывают обе стороны.

Как сообщали Українські Новини, Украина договорилась с тремя европейскими компаниями о поставке и хранении газа.

Тем временем Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову, а "Укртрансгаз" купит у "Нефтегаза" 440 млн куб. м газа за 3 млрд гривен.