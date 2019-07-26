Луценко не согласовал и вернул проект подозрения экс-судье КС Вдовиченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко не согласовал и вернул управлению специальных расследований Генпрокуратуры проект подозрения бывшему судье Конституционного Суда Сергею Вдовиченко по делу об узурпации власти бывшим Президентом Виктором Януковичем.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований Сергей Горбатюк.

"Проект подозрения возвращен нам без согласования", - сообщил он.

По его словам, Луценко отказался согласовывать проект подозрения, так как не считает Вдовиченко действующим судьей согласно законодательству и не видит необходимости в согласовании ему проекта подозрения именно генпрокурором.

Горбатюк сказал, что на данный момент прокуроры изучают юридический вопрос вручения подозрения экс-судье Вдовиченко.

Как сообщали Українськi Новини, подозрение касается постановления судьей заведомо неправосудных решений в 2010 году о возврате Конституции-1996 и формировании коалиции депутатов в Верховной Раде для содействия узурпации власти Януковичем.

Вдовиченко, которому подготовлен проект подозрения, был судьей-докладчиком КС при вынесении решения о возврате Конституции-1996.

Срок его полномочий на должности судьи Конституционного Суда истек 3 июня 2017 года.

Глава Конституционного Суда Наталья Шаптала считает подготовку Генеральной прокуратурой подозрения бывшему судье КС Сергею Вдовиченко давлением на суд.

Тем временем ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука.