Глава КС Шаптала считает подготовку ГПУ подозрения экс-судье Вдовиченко давлением на суд

Глава Конституционного Суда Наталья Шаптала считает подготовку Генеральной прокуратурой подозрения бывшему судье КС Сергею Вдовиченко давлением на суд.

Об этом говорится в ее заявлении, передают Українськi Новини.

Шаптала подчеркивает, что согласно положениям Конституции, судья КС не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставлением им заключений.

Кроме того, согласно части 3 статьи 149 Конституции без согласия Конституционного Суда судья КС не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Отмечается, что что за судьями, полномочия которых прекращены, сохраняется звание судьи Конституционного Суда.

Согласно части 8 статьи 24 закона "О Конституционном Суде Украины" КС должен быть немедленно уведомлен о задержании судьи.

"На сегодня в Конституционный Суд Украины не поступало никаких сообщений о задержании судей Конституционного Суда Украины и не предъявлено никаких официальных сообщений о подозрении судьям Конституционного Суда Украины. Распространение соответствующей информации в период рассмотрения Конституционным Судом Украины ряда дел, вызывающих общественный резонанс, расценивается не иначе, как давление на председателя Конституционного Суда Украины и Конституционный Суд Украины в целом", - сказано в заявлении.

Учитывая указанное, Шаптала заявляет, что КС будет продолжать выполнять свои конституционные полномочия независимо от очередной волны ложных сообщений и публикаций в СМИ и социальных сетях, которые пытаются дискредитировать и подорвать авторитет как судей Конституционного Суда, так и суда в целом.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда по делу об узурпации власти бывшим Президентом Виктором Януковичем. Чуть позже стало известно, что ГПУ составила подозрение бывшему судье Конституционного Суда Сергею Вдовиченко.

Ранее глава КС Шаптала обвинила Ляшко в давлении.