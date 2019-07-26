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26 июля 2019, пятница, 12:07 24
Внешняя политика 2019-07-26T12:20:47+03:00
Українські Новини
Члены экипажа танкера РФ, задержанного в Украине, рассказали свою версию событий

Члены экипажа танкера РФ, задержанного в Украине, рассказали свою версию событий

Члены экипажа российского танкера Neyma, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент Interfax.ru.

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". "Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства. "Все было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, СБ Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

Позже Ирина Геращенко сообщила, что экипаж задержанного российского танкера отпустили.

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