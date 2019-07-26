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26 липня 2019, пʼятниця, 12:07 15
Зовнішня політика 2019-07-26T13:00:02+03:00
Українські Новини
Члени екіпажу танкера РФ, затриманого в Україні, розповіли свою версію подій

Члени екіпажу танкера РФ, затриманого в Україні, розповіли свою версію подій

Члени екіпажу російського танкера Neyma, який блокував українські кораблі в Керченській протоці, затриманого в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово рейсом з Кишинева, передає кореспондент Interfax.ru.

Капітан судна Ілля Дроб'язко після прибуття до Москви заявив, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі". "Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив він.

"Перед заходом у порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. В цей же день ми пришвартувалися біля судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи", - розповів капітан. Він наголосив, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.

Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma, роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства. "Все було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними", - додав Дроб'язко.

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного відношення до подій листопада 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, СБ України і прокуратури затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Пізніше Ірина Геращенко повідомила, що екіпаж затриманого російського танкера відпустили.

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