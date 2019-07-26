Рубль в обменниках Киева продают по 4,17 гривен за 10 рублей

В пятницу, 26 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 25 июля, понизился на 2 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи не изменился и составляет 4,17 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках на 26 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,64\r\n4,17\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июля на 3,96 коп. до 25,6748 UAH\/USD, курс покупки - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH\/USD.\r\nТакже экономисты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).