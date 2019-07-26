Рубль в обменниках Киева продают по 4,17 гривен за 10 рублей

В пятницу, 26 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 25 июля, понизился на 2 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи не изменился и составляет 4,17 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках на 26 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,64 4,17 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июля на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс покупки - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Также экономисты ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).