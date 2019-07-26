подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 июля 2019, пятница, 10:54 487
Финансы 2019-07-26T11:01:30+03:00
Українські Новини
Рубль в обменниках Киева продают по 4,17 гривен за 10 рублей

Рубль в обменниках Киева продают по 4,17 гривен за 10 рублей

В пятницу, 26 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 25 июля, понизился на 2 копейки и составил 3,64 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи не изменился и составляет 4,17 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках на 26 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,64 4,17
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июля на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс покупки - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Также экономисты  ухудшили прогноз роста ВВП с 3% до 2,7% в 2019. В 2020 году эксперты прогнозируют рост ВВП на уровне 3%, тогда как принимавшая участие в дискуссии молодежь прогнозирует рост на уровне 3,7%, в 2021 оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне руб грн

Архив
Новости
Кандидаты от "Слуги народа" забрали пять из семи мандатов в Черкасской области 11:45 Список
СНБО должен срочно решить проблему отключения электроэнергии в Луганской области – Всеукраинская энергетическая ассамблея 11:32
На выходных в Киеве состоится крестный ход: прогнозируют участие 20 тысяч человек 11:29
Кто проходит в Верховную Раду в Хмельницкой области: список 11:10
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18 Обновляется
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Командующий Силами спецопераций объяснил, почему не отдал честь Зеленскому на инаугурации 16:36
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok