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26 липня 2019, пʼятниця, 09:45 37 Список
Вибори 2019-07-26T13:15:03+03:00
Українські Новини
Кандидати від "Слуги народу" перемогли на трьох з п'яти округів в Тернопільській області

Кандидати від "Слуги народу" перемогли на трьох з п'яти округів в Тернопільській області

21 липня українці мали можливість обрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Тернопільській області.

Від "Слуги народу" в Тернопльской області перемогли Андрій Богданець, Ігор Василів і Володимир Гевко.

Також проходять у Раду самовисуванці Іван Чайківський і Микола Люшняк.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Тернопільська область
163 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 29,11   БОГДАНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 25,45  
164 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,32   ВАСИЛІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 21,42  
165 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 28,99   ЧАЙКІВСЬКИЙ ІВАН АДАМОВИЧ 35,00  
166 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,06   ЛЮШНЯК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 31,05  
167 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 33,44   ГЕВКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 22,21  

Як повідомляли Українські Новини, на виборах в Рівненській області перемогли 4 кандидата від "Слуги народу" і самовисуванець.

Також стало відомо, хто пройшов у Раду в Луганській області.

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