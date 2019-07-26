Кандидати від "Слуги народу" перемогли на трьох з п'яти округів в Тернопільській області

21 липня українці мали можливість обрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Тернопільській області.Від "Слуги народу" в Тернопльской області перемогли Андрій Богданець, Ігор Василів і Володимир Гевко. Також проходять у Раду самовисуванці Іван Чайківський і Микола Люшняк.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТернопільська область\r\n\r\n\r\n163\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n29,11\r\n \r\nБОГДАНЕЦЬ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n25,45\r\n \r\n\r\n\r\n164\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,32\r\n \r\nВАСИЛІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n21,42\r\n \r\n\r\n\r\n165\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n28,99\r\n \r\nЧАЙКІВСЬКИЙ ІВАН АДАМОВИЧ\r\n35,00\r\n \r\n\r\n\r\n166\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,06\r\n \r\nЛЮШНЯК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n31,05\r\n \r\n\r\n\r\n167\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n33,44\r\n \r\nГЕВКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ\r\n22,21\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на виборах в Рівненській області перемогли 4 кандидата від "Слуги народу" і самовисуванець. Також стало відомо, хто пройшов у Раду в Луганській області.