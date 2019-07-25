На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ

На автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка у будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Нікіта Макєєв.

Таку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних один від одного джерел.

Макєєв родом з Росії і у нього був паспорт РФ, проте 18 липня президент Володимир Зеленський надав ветерану "Азова" українське громадянство.

Столичні поліцейські зазначили, що поки ніхто зі скаргами щодо події в поліцію не звертався. Внаслідок зіткнення під ДБР нікого не затримували.

Журналісти зверталася до самого Макєєва, щоб отримати коментар. Він інформації про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв зв'язатися пізніше.

У минулому році Макєєв в інтерв'ю "BBC Україна" розповів, що приїхав в Україну в липні 2014 року.

"Приїхав через те, що у мене загострене почуття справедливості. Одразу потрапив в "Азов" в окремий взвод... Брав участь у бойових діях взимку (2014-2015 рр..)", - говорив він.

Він розповідав, що після того, як отримав контузію, почав допомагати роті і на базі "Азова" в Києві.

Макєєв зазначав, що іноземцям, які воюють на Донбасі, необхідно українське громадянство.

Як повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко прибув у четвер на допит в Державне бюро розслідувань.

Раніше ДБР заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.