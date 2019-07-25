На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ

На автомобіль п'ятого президента Петра Порошенка у будівлі Державного бюро розслідувань видерся ветеран полку "Азов" Нікіта Макєєв.\r\nТаку інформацію "Українській правді" повідомили кілька незалежних один від одного джерел.\r\nМакєєв родом з Росії і у нього був паспорт РФ, проте 18 липня президент Володимир Зеленський надав ветерану "Азова" українське громадянство.\r\nСтоличні поліцейські зазначили, що поки ніхто зі скаргами щодо події в поліцію не звертався. Внаслідок зіткнення під ДБР нікого не затримували.\r\nЖурналісти зверталася до самого Макєєва, щоб отримати коментар. Він інформації про свою причетність до конфлікту не підтвердив і не спростував, однак обіцяв зв'язатися пізніше.\r\nУ минулому році Макєєв в інтерв'ю "BBC Україна" розповів, що приїхав в Україну в липні 2014 року.\r\n"Приїхав через те, що у мене загострене почуття справедливості. Одразу потрапив в "Азов" в окремий взвод... Брав участь у бойових діях взимку (2014-2015 рр..)", - говорив він.\r\nВін розповідав, що після того, як отримав контузію, почав допомагати роті і на базі "Азова" в Києві.\r\nМакєєв зазначав, що іноземцям, які воюють на Донбасі, необхідно українське громадянство.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Петро Порошенко прибув у четвер на допит в Державне бюро розслідувань.\r\nРаніше ДБР заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.