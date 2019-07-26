33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные

В то время, как в пятницу в некоторых областях похолодает, в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и за выходные вырастет до 33 градусов на юге, а в большинстве областей - до +29.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Температура воздуха еще вырастет не сильно, ожидается +23...+27 градусов, но на юге уже где-то выскочит до +28...+30 градусов", - рассказала Диденко о погоде в пятницу.

По словам синоптика, в течение субботы-воскресенья на юге предполагается +29...+33 градуса, в большинстве областей Украины +24...+29 градусов.

При этом дожди с грозами наиболее вероятные на западе и востоке, а на севере, юге и в центре Украины будет преимущественно сухо и солнечно.

В Киеве же 26 июля ожидается +24...+26 градусов с постепенным повышением выходные до +26...+29, местами в воскресенье до +30 градусов. Вероятность дождя в столице незначительная, но возможны локальные осадки на окраинах. В столице будет очень солнечно и тепло.

Тем временем сильная жара на выходных покинет Францию ​​и Бельгию, там температура воздуха упадет до +22...+26 градусов. Однако очень гарячо будет на Балканах и на западном побережье Черного моря.

"Так что уже можете ремонтировать сачки для бабочек, доставать сарафанчики и шорты и радоваться, что мы не в Париже", - написала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в четверг Украина была самой холодной страной Европы.

Тем временем из-за аномальной жары во Франции может рухнуть Нотр-Дам.