Адвокат Александр Ткаченко от "Слуги народа" выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Барвиненко в Белгороде-Днестровском

Кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Александр Ткаченко выиграл выборы в Верховную Раду у депутата парламента Виталия Барвиненко (группа "Партия "Відродження") в одномандатном избирательном с (город Белгород-Днестровский, Белгород-Днестровский, Татарбунарский районы, часть Килийского района Одесской области).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Ткаченко набрал 36,83%, или 24 287 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nЕго ближайший соперник, депутат Барвиненко, набрал 19,90%, или 13 122 голоса.\r\nНа третьем месте оказалась мэр Белгород-Днестровского Алла Гинак - она набрал 17,24%, или 11 372 голоса.\r\n35-летний Ткаченко родился в Молдове, окончил Одесскую национальную юридическую академию.\r\nРаботает адвокатом на предприятии "Медфарм груп".\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.\r\nБезработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.\r\nВ Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.