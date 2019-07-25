Адвокат Александр Ткаченко от "Слуги народа" выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Барвиненко в Белгороде-Днестровском

Адвокат Александр Ткаченко от "Слуги народа" выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Барвиненко в Белгороде

Кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Александр Ткаченко выиграл выборы в Верховную Раду у депутата парламента Виталия Барвиненко (группа "Партия "Відродження") в одномандатном избирательном с (город Белгород-Днестровский, Белгород-Днестровский, Татарбунарский районы, часть Килийского района Одесской области).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Ткаченко набрал 36,83%, или 24 287 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Его ближайший соперник, депутат Барвиненко, набрал 19,90%, или 13 122 голоса.

На третьем месте оказалась мэр Белгород-Днестровского Алла Гинак - она набрал 17,24%, или 11 372 голоса.

35-летний Ткаченко родился в Молдове, окончил Одесскую национальную юридическую академию.

Работает адвокатом на предприятии "Медфарм груп".

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

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