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25 июля 2019, четверг, 14:19 194
Выборы 2019-07-25T14:19:31+03:00
Українські Новини
Мэр Яворова Бакунец от "Самопомощи" выиграл выборы Рады в Львовской области

Мэр Яворова Бакунец от "Самопомощи" выиграл выборы Рады в Львовской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Объединение "Самопомощь", мэр Яворова Павел Бакунец выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №122 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Бакунец набрал 14,84%, или 13 438 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

32-летний Бакунец родился и проживает в Яворове Львовской области, беспартийный.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Голос", директор строительной компании "Комфортмистобуд" Виталий Андрейко набрал 13,65%, или 12 360 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, директор предприятия "Рома" (изготовление изделий из бетона для строительства) Роман Демчина - он набрал 10,84%, или 7 642 голоса.

Всего по округу №121 (Жовковский и Яворовский районы Львовской области) баллотировалось 20 кандидатов.

В 2014 году выборы Рады по этому округу выиграл самовыдвиженец, активист Евромайдана Владимир Парасюк, в этот раз он не баллотировался по этому округу.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.

В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.

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