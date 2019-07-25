Мэр Яворова Бакунец от "Самопомощи" выиграл выборы Рады в Львовской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Объединение "Самопомощь", мэр Яворова Павел Бакунец выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №122 во Львовской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Бакунец набрал 14,84%, или 13 438 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\n32-летний Бакунец родился и проживает в Яворове Львовской области, беспартийный.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от партии "Голос", директор строительной компании "Комфортмистобуд" Виталий Андрейко набрал 13,65%, или 12 360 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, директор предприятия "Рома" (изготовление изделий из бетона для строительства) Роман Демчина - он набрал 10,84%, или 7 642 голоса.\r\nВсего по округу №121 (Жовковский и Яворовский районы Львовской области) баллотировалось 20 кандидатов.\r\nВ 2014 году выборы Рады по этому округу выиграл самовыдвиженец, активист Евромайдана Владимир Парасюк, в этот раз он не баллотировался по этому округу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.\r\nБезработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.\r\nВ Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.