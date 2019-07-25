Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря

Кандидат от партии "Слуга народа", председатель Федерации футбола Николаевской области, предприниматель Александр Пасечный выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Бориса Козыря (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №127 в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Пасечный набрал 38,22%, или 24 872 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

46-летний Пасечный родился и проживает в Николаеве, беспартийный.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, член партии "Оппозиционный блок", директор благотворительного фонда "Доверие Николаева" Игорь Дятлов – он набрал 17,50%, или 11 389 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Козырь – он набрал 9,62% или 6 263 голоса.

Козырь выиграл выборы в Раду в этом округе в 2014 году.

Всего по округу №127 (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) баллотировались 18 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

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