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25 июля 2019, четверг, 13:50 133
Выборы 2019-07-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря

Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря

Кандидат от партии "Слуга народа", председатель Федерации футбола Николаевской области, предприниматель Александр Пасечный выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Бориса Козыря (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №127 в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Пасечный набрал 38,22%, или 24 872 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

46-летний Пасечный родился и проживает в Николаеве, беспартийный.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, член партии "Оппозиционный блок", директор благотворительного фонда "Доверие Николаева" Игорь Дятлов – он набрал 17,50%, или 11 389 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Козырь – он набрал 9,62% или 6 263 голоса.

Козырь выиграл выборы в Раду в этом округе в 2014 году.

Всего по округу №127 (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) баллотировались 18 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.

В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.

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