Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря

Кандидат от партии "Слуга народа", председатель Федерации футбола Николаевской области, предприниматель Александр Пасечный выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Бориса Козыря (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №127 в Николаевской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Пасечный набрал 38,22%, или 24 872 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\n46-летний Пасечный родился и проживает в Николаеве, беспартийный.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец, член партии "Оппозиционный блок", директор благотворительного фонда "Доверие Николаева" Игорь Дятлов – он набрал 17,50%, или 11 389 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Козырь – он набрал 9,62% или 6 263 голоса.\r\nКозырь выиграл выборы в Раду в этом округе в 2014 году.\r\nВсего по округу №127 (Очаков, Заводской район города Николаева, Николаевский, Очаковский районы) баллотировались 18 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.\r\nБезработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.\r\nВ Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.