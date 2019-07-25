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25 июля 2019, четверг, 13:27 25
Выборы 2019-07-25T13:27:16+03:00
Українські Новини
Во Львовской области депутат Рады Кит выиграл выборы у "Свободы" и "Слуги народа"

Во Львовской области депутат Рады Кит выиграл выборы у "Свободы" и "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Андрей Кит как самовыдвиженец выиграл выборы Рады в одномандатном избирательном округе №126 в Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Кит набрал 23,97%, или 19 073 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Кит выиграл выборы в Раду по этому же округу в 2014 году.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Андрей Гергерт набрал 19,26% или 15 325 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Слуга народа", доцент Киевского национального университета культуры и искусств Владимир Наконечный - он набрал 14,27% или 11 362 голоса.

47-летний Кит родился во Львове, проживает в селе Ясеновцы Львовской области, беспартийный.

Всего по округу №126 (города Моршин, Стрый, Жидачевский, Стрийский районы) баллотировалось 13 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.

В Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.

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