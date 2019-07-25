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25 липня 2019, четвер, 10:38 72
Європа 2019-07-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
Через аномальну спеку у Франції може впасти Нотр-Дам, - архітектори

Через аномальну спеку у Франції може впасти Нотр-Дам, - архітектори

Нотр-Дам після пожежі. Скріншот відео People_in_pfw
Нотр-Дам після пожежі. Скріншот відео People_in_pfw

Найбільше від літньої спеки страждає Франція, а в Парижі в четвер прогнозують до плюс 42. Така аномальна спека загрожує Нотр-Даму - французькі архітектори застерігають - споруда може впасти, бо надто швидко висихає після пожежі.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Інтер", передають Українські Новини.

"Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою. Вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, - вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться", - сказав Філіп Вільнев, головний архітектор історичних пам'яток Франції.

Особливо непокоять фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися - це уціліле склепіння собору. Нині робітники готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезент і закріпили опори. 

Як повідомляли Українські Новини, поліція розповіла, де був осередок загоряння в Нотр-Дамі. Також прогнозували, що Нотр-Дам може звалитися через дощі в Парижі.

Тим часом на даху Нотр-Дама пропонують розмістити фруктовий сад і город.

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