Реконструкция Нотр-Дама: на крыше собора предлагают разместить фруктовый сад и огород

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен в результате масштабного пожара. Об этом сообщает CNN.

Так, разработчик проекта "Palingenesis" Винсент Каллебаут предлагает построить новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

Отмечается, что под шпилем на крыше будет расположен фруктовый сад и огород, из которых ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства направлять на поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.

Также крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.

"Мы стремимся представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", - отмечают разработчики.

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