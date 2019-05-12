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12 мая 2019, воскресенье, 14:46 770
Европа 2019-05-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Реконструкция Нотр-Дама: на крыше собора предлагают разместить фруктовый сад и огород

Реконструкция Нотр-Дама: на крыше собора предлагают разместить фруктовый сад и огород

Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by
Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, который был разрушен в результате масштабного пожара. Об этом сообщает CNN.

Так, разработчик проекта "Palingenesis" Винсент Каллебаут предлагает построить новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

Отмечается, что под шпилем на крыше будет расположен фруктовый сад и огород, из которых ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства направлять на поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.

Также крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.

"Мы стремимся представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", - отмечают разработчики.

Как сообщали Українські Новини, Международный олимпийский комитет выделит 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дама.

Ранее полиция рассказала, где находился очаг возгорания в Нотр-Даме.

Также из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

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