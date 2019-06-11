Кортеж Зеленского увеличился несмотря на его обещания сократить количество автомобилей

Сегодня, 11 июня, Президент Владимир Зеленский посетил заседание Конституционного суда по делу о конституционности роспуска Верховной Рады. Когда Зеленский покидал здание суда, журналисты заметили, что кортеж главы государства пополнился еще одним автомобилем. Об этом пишет "Страна".

Так, сообщается, что ранее в автокараване Зеленского насчитали 5 машин.

По данным издания, за несколько минут до выезда гаранта - проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток, потом - микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Кортеж Зеленского. Фото: Страна

Основной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется "упаковка".

Также сообщается, что Зеленский ранее обещал сократить количество автомобилей в кортеже.

Отмечается, что машиной-дублером пользовался и экс-президент Петр Порошенко. Однако в кортеже было девять машин и реанимобиль.

Как сообщали Українські Новини, депутат от БПП заявил, что Зеленский приехал сдавать анализы на бывшем авто Коломойского.

Ранее СМИ сообщали, что за Зеленским ездит микроавтобус с сопровождением от Коломойского.