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11 июня 2019, вторник, 17:13 728
Президент 2019-06-11T17:37:41+03:00
Українські Новини
Кортеж Зеленского увеличился несмотря на его обещания сократить количество автомобилей

Кортеж Зеленского увеличился несмотря на его обещания сократить количество автомобилей

Зеленский в КС. Фото: Страна
Зеленский в КС. Фото: Страна

Сегодня, 11 июня, Президент Владимир Зеленский посетил заседание Конституционного суда по делу о конституционности роспуска Верховной Рады. Когда Зеленский покидал здание суда, журналисты заметили, что кортеж главы государства пополнился еще одним автомобилем. Об этом пишет "Страна".

Так, сообщается, что ранее в автокараване Зеленского насчитали 5 машин. 

По данным издания, за несколько минут до выезда гаранта - проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток, потом - микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский), и замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Кортеж Зеленского. Фото: СтранаКортеж Зеленского. Фото: Страна

Основной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется "упаковка".

Также сообщается, что Зеленский ранее обещал сократить количество автомобилей в кортеже.

Отмечается, что машиной-дублером пользовался и экс-президент Петр Порошенко. Однако в кортеже было девять машин и реанимобиль.

Как сообщали Українські Новини, депутат от БПП заявил, что Зеленский приехал сдавать анализы на бывшем авто Коломойского.

Ранее СМИ сообщали, что за Зеленским ездит микроавтобус с сопровождением от Коломойского.

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