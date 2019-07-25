Адмінпротоколи щодо водіїв Зеленського, що влаштували ДТП з дитячим автобусом, отримав київський суд

Поліція Запорізької області передала до київського суду два адміністративні протоколи відносно двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, що скоїли дорожньо-транспортну пригоду без жертв у Запорізькій області.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області.\r\n"Протоколи передали до київського суду за місцем проживання водіїв", - сказав співробітник відомства.\r\nВодіям загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, водіїв з кортежу Зеленського, які влаштували ДТП, оштрафують на 340 гривень або позбавлять прав.\r\nТакож Зеленський запевняє, що його кортеж зупиняється на світлофорах, а за ДТП в Запоріжжі офіцерів УДО покарають. Раніше кортеж Зеленського збільшився незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів.