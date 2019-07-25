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25 липня 2019, четвер, 09:56 28
Судова влада 2019-07-25T13:00:04+03:00
Українські Новини
Адмінпротоколи щодо водіїв Зеленського, що влаштували ДТП з дитячим автобусом, отримав київський суд

Адмінпротоколи щодо водіїв Зеленського, що влаштували ДТП з дитячим автобусом, отримав київський суд

ДТП з кортежем Зеленського в Запорізькій області.
ДТП з кортежем Зеленського в Запорізькій області.

Поліція Запорізької області передала до київського суду два адміністративні протоколи відносно двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, що скоїли дорожньо-транспортну пригоду без жертв у Запорізькій області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області.

"Протоколи передали до київського суду за місцем проживання водіїв", - сказав співробітник відомства.

Водіям загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Як повідомляли Українські Новини, водіїв з кортежу Зеленського, які влаштували ДТП, оштрафують на 340 гривень або позбавлять прав.

Також Зеленський запевняє, що його кортеж зупиняється на світлофорах, а за ДТП в Запоріжжі офіцерів УДО покарають. Раніше кортеж Зеленського збільшився незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів.

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