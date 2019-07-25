Охранника в Запорожье признали виновным в терроризме и посадили на 5 лет в тюрьму

Жовтневый районный суд Запорожья признал виновным сотрудника местной охранной фирмы в терроризме в составе незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Службы безопасности Украины в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, обвиняемый в мае 2014 присоединился к боевикам и стал служить стрелком "11-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Восток "ДНР", в составе которого принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных на территории Донецкой области.

С осени 2015 года он вступил в "7-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса "ЛНР".

"После полученного ранения боевик вернулся домой на "реабилитацию" и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур Запорожья. Находясь в городе, злоумышленник продолжил поддерживать связи с представителями террористических организаций "Л/ДНР" и, по оперативной информации, планировал вернуться на службу к боевикам", - говорится в сообщении.

Суд признал жителя Запорожья виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала боевика-кавказца "ЛДНР" и изъяла у него запас гранат. Ранее в Луганской области жители получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР".

Тем временем Верховный суд постановил, что отсутствие официального признания "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями не препятствует судить информаторов боевиков за терроризм.