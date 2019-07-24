Нова Верховна Рада виявилася "молодше" попередньої на 7 років

Народні депутати Верховної Ради IX скликання в середньому на 7 років молодше своїх попередників. Про це повідомляє ОПОРА.

"41 рік - це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. В цілому середній вік народних обранців знизився на 7,4 року порівняно з попереднім скликанням парламенту, тобто в 2014 році цей показник становив - 48,4 року", - зазначили в ОПОРІ.

В нову Раду вибрали:

- 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років,

- 121 депутата - від 31 до 45 років,

- 58 депутатів - від 46 до 60.

- 3 депутатів, яким понад 60 років.

наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки він пройшов у Раду за списком "Слуги народу", а найстаршому - 78 років. Мова йде про Юрія Іоффе з партії "Опозиційна платформа - За життя".

Наймолодшою партією виявилася "Слуга народу", а найстаршою - "Батьківщина". Середній вік нардепа серед партії і самовисуванців: "Слуга народу" - 37,6 р.; "Голос" - 38 р.; "Європейська солідарність" - 46,7 р.; Самовисуванці й інші партії - 46,8 р.; "Опозиційна платформа - За життя" - 48,8 р.; "Батьківщина" - 49,8 р.

А тим часом "Слуга народу" набирає більше 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра а у Цвк розповіли про зафіксовані порушення на виборах.