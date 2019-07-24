Полиция не нашла лжи в заявлениях Портнова о преступлениях Порошенко

Национальная полиция Украины установила отсутствие ложных сведений в заявлениях о преступлениях бывшего Президента Украины Петра Порошенко и сегодня закрыла второе уголовное производство, начатое в отношении Портнова по его заявлению.

Об этом юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, информирую, что Национальная полиция, которую ГПУ обязала расследовать дело о якобы моих ложных показаниях против Порошенко, сегодня закрыла второе уголовное производство, начатое в отношении меня по его заявлению. Этим уже второй раз юридически подтверждено, что ложных показаний в отношении фигуранта я не давал. Петр Алексеевич, большая просьба к Вам. Не вздумайте поменять своего адвоката, этот нас полностью устраивает. Мы чувствуем себя с ним единомышленниками и членами одной команды", - сообщил Портнов.

Напомним, что ранее полиция также установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко.

11 июля ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу "Кузни на Рыбальском".

9 июля следователи ГБР подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском".