Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым"

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против юридических лиц, причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добыче углеводородов на оккупированных украинских месторождениях.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.\r\n"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины. Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма", - сказано в нем.\r\nТакже в список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "Фиолент", который расположен на территории оккупированного Крыма.\r\nСреди них предприятия, зарегистрированные на территории России, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.\r\nОтмечается, что введение санкций в отношений предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода и причастных к незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения их экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".\r\nРанее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.\r\nТем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.