Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым"

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против юридических лиц, причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добыче углеводородов на оккупированных украинских месторождениях.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины. Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма", - сказано в нем.

Также в список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "Фиолент", который расположен на территории оккупированного Крыма.

Среди них предприятия, зарегистрированные на территории России, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что введение санкций в отношений предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода и причастных к незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения их экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.

Как сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".

Ранее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Тем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.