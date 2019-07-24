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  • Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым"
24 июля 2019, среда, 17:56 60
Политика 2019-07-24T17:56:43+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым"

Кабмин предложил СНБО ввести санкции против причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым"

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против юридических лиц, причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край - Крым" и незаконной добыче углеводородов на оккупированных украинских месторождениях.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины. Таким образом, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма", - сказано в нем.

Также в список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации "Фиолент", который расположен на территории оккупированного Крыма.

Среди них предприятия, зарегистрированные на территории России, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что введение санкций в отношений предприятий, задействованных в процессе строительства магистрального газопровода и причастных к незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях, создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения их экономических отношений со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки.

Как сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".

Ранее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Тем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России. 

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