Предприниматель Семинский от "Слуги народа" выиграл выборы у экс-губернатора Кулича в Черниговской области

Предприниматель Олег Семинский от партии "Слуга народа" выиграл выборы Верховной Рады у бывшего председателя государственной администрации Черниговской области Валерия Кулича (2015-2018) в одномандатном избирательном округе №205 в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Семинский набрал 33,72%, или 23 961 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, экс-депутат Рады (2014-2015) Кулич набрал 20,25% или 14 390 голосов.

Третье место занял кандидат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина", адвокат Юрий Власенко - он набрал 16,85% или 11 972 голосов.

45-летний Семинский родился в Белой Церкви Киевской области, проживает в Киеве, директор ООО "Дилайс", беспартийный.

Всего по округу №205 (Деснянский район, часть Новозаводского района) баллотировалось 15 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, пиар-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" прошел в Раду от "Слуги народа".

Официально результаты выборов Верховной Рады 2019 должны быть установлены в августе.

"Слуга народа" думает провести первое заседание нового парламента на праздник.